В Іспанії заявили про спробу втручання у роботу військового GPS літака під час польоту до Литви
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала інцидент, що стався під час її польоту до Литви, коли на літак A330, яким керують іспанські військово-повітряні сили, було здійснено спробу втрутитися у роботу GPS над територією Калінінграда.
Про це повідомляє литовський національний мовник LRT з посиланням на заяву міністерки.
За словами Роблес, під час польоту спостерігалися спроби завадити роботі GPS-системи літака, що міг би призвести до збоїв навігації. Однак, завдяки використанню військового супутникового зв’язку, літак продовжував отримувати коректні сигнали, що запобігло будь-яким проблемам із навігацією.
На борту перебували родичі іспанських військовослужбовців, які служать у Литві, а також журналісти, що супроводжували очільницю Міноборони в її візиті.
"Це реальна загроза для безпеки. Ми відчули наслідки цього втручання. Наш військовий GPS зберігав роботу, і ми дуже добре розуміємо всю серйозність ситуації. Саме тому ми віддані пошуку миру," – заявила Маргарита Роблес.
Її литовська колега Довіле Шакалієне додала, що цей випадок є яскравим свідченням того, що росія нехтує міжнародними правилами та не зважає на потенційну шкоду.
"Військові системи мають більш стійкий захист, і сигнал GPS у цьому випадку не був заблокований, однак цивільні літаки регулярно стикаються з проблемами через подібні втручання," – наголосила міністерка оборони Литви.
Зранку ми писали, що літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом.