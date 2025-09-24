Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Іспанії заявили про спробу втручання у роботу військового GPS літака під час польоту до Литви

24 вересня 2025, 19:11
В Іспанії заявили про спробу втручання у роботу військового GPS літака під час польоту до Литви
Wikipedia
Під час перельоту іспанського військового літака A330 до Литви стався інцидент із спробою глушіння GPS-сигналу над Калінінградом.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала інцидент, що стався під час її польоту до Литви, коли на літак A330, яким керують іспанські військово-повітряні сили, було здійснено спробу втрутитися у роботу GPS над територією Калінінграда.

Про це повідомляє литовський національний мовник LRT з посиланням на заяву міністерки.

За словами Роблес, під час польоту спостерігалися спроби завадити роботі GPS-системи літака, що міг би призвести до збоїв навігації. Однак, завдяки використанню військового супутникового зв’язку, літак продовжував отримувати коректні сигнали, що запобігло будь-яким проблемам із навігацією.

На борту перебували родичі іспанських військовослужбовців, які служать у Литві, а також журналісти, що супроводжували очільницю Міноборони в її візиті.

"Це реальна загроза для безпеки. Ми відчули наслідки цього втручання. Наш військовий GPS зберігав роботу, і ми дуже добре розуміємо всю серйозність ситуації. Саме тому ми віддані пошуку миру," – заявила Маргарита Роблес.

Її литовська колега Довіле Шакалієне додала, що цей випадок є яскравим свідченням того, що росія нехтує міжнародними правилами та не зважає на потенційну шкоду.

"Військові системи мають більш стійкий захист, і сигнал GPS у цьому випадку не був заблокований, однак цивільні літаки регулярно стикаються з проблемами через подібні втручання," – наголосила міністерка оборони Литви.

Зранку ми писали, що літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом.

 
РосіяІспаніяGPS

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється