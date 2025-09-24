Під час перельоту іспанського військового літака A330 до Литви стався інцидент із спробою глушіння GPS-сигналу над Калінінградом.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала інцидент, що стався під час її польоту до Литви, коли на літак A330, яким керують іспанські військово-повітряні сили, було здійснено спробу втрутитися у роботу GPS над територією Калінінграда.

Про це повідомляє литовський національний мовник LRT з посиланням на заяву міністерки.

За словами Роблес, під час польоту спостерігалися спроби завадити роботі GPS-системи літака, що міг би призвести до збоїв навігації. Однак, завдяки використанню військового супутникового зв’язку, літак продовжував отримувати коректні сигнали, що запобігло будь-яким проблемам із навігацією.

На борту перебували родичі іспанських військовослужбовців, які служать у Литві, а також журналісти, що супроводжували очільницю Міноборони в її візиті.

"Це реальна загроза для безпеки. Ми відчули наслідки цього втручання. Наш військовий GPS зберігав роботу, і ми дуже добре розуміємо всю серйозність ситуації. Саме тому ми віддані пошуку миру," – заявила Маргарита Роблес.

Її литовська колега Довіле Шакалієне додала, що цей випадок є яскравим свідченням того, що росія нехтує міжнародними правилами та не зважає на потенційну шкоду.

"Військові системи мають більш стійкий захист, і сигнал GPS у цьому випадку не був заблокований, однак цивільні літаки регулярно стикаються з проблемами через подібні втручання," – наголосила міністерка оборони Литви.

Зранку ми писали, що літак, який перевозив міністерку оборони Іспанії, зазнав перебоїв із GPS під час прольоту над Калінінградом.