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В ISW пояснили, для чого рф звинувачує Україну й НАТО у тероризмі

12 червня 2024, 11:55
В ISW пояснили, для чого рф звинувачує Україну й НАТО у тероризмі
Фото: Reuters
Таким чином кремль хоче підірвати підтримку України Заходом.

Глава ФСБ росії Олександр Бортніков посилив необґрунтовану та шаблонну версію кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсій на території рф.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 11 червня Бортников на засіданні російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території росії". Крім того, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (йдеться про напад на "Крокус Сіті Холл").

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.

Аналітики пояснюють дії москви бажанням підірвати довіру до України. На їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.

тероризмКремльвійна в Україніросія окупанти

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