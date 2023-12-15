В ISW проаналізували заяви путіна щодо досягнутих цілей у війні в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни ISW проаналізували вчорашні заяви російського президента під час його пресконференції 14 грудня.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російський диктатор використав захід, щоб обговорити свої цілі в Україні, конкретні оперативно-тактичні ситуації на фронті та конкретні занепокоєння російських військовослужбовців і добровольців у набагато більш публічний і тривалий спосіб, ніж у своїх попередніх заявах про війну з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, " - заявили в ISW, аналізуючи прес-конференцію президента рф Володимира путіна.

Готовність путіна присвятити значну частину свого виступу війні в Україні свідчить про зростання впевненості в тому, що він може звертатися до російської громадськості з цього питання. Але разом з тим, це може свідчити про його впевненість у перспективах росії в Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у західній частині Запорізької області і відчутних коливань у підтримці України з боку Заходу.

російський диктатор не запропонував нового підходу до війни, не описав, як росія має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога.

"Багато заяв путіна від 14 грудня схожі на шаблонні заяви про російську війну в Україні, які він зробив, наприклад, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони рф майже рік тому", - пишуть аналітики.

В звіті зазначають, що путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", хоча мета росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити росії нав'язувати Україні свою волю силою, коли Кремль цього забажає.

"Його заклики до українського нейтралітету є вимогами до України внести зміни до Конституції, яка наразі зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО, і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО або Європейського Союзу", - вважають в ISW.

Вони є частиною довшого переліку ширших російських цілей за межами України, які включають постійний мораторій на розширення НАТО, заборону на розміщення західних ударних озброєнь поблизу рф і фактичне повернення сил НАТО до рівня 1997 року.

Президент рф вчервкотрегове висловив своє небажання брати участь у переговорах з Україною і заявив, що мир буде лише тоді, коли росія досягне своїх максималістських цілей.