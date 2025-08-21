В Італії заарештували українця за підозрою у причетності до підриву "Північного потоку"

Поки невідомо, коли затриманого можуть екстрадувати до Німеччини.

Італійська поліція затримала громадянина України Сергія К., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Арешт відбувся у середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, вибухи на газопроводах у Балтійському морі у вересні 2022 року нібито здійснили українські спецпризначенці. Водолазів доставили до місця подій на спеціально зафрахтованій вітрильній яхті, щоб закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., за інформацією слідства, перебував на борту судна під назвою Andromeda, однак сам не був серед водолазів. Ймовірно, він виконував координуючі функції.

Журналісти Spiegel поспілкувалися з поінформованими джерелами в Україні, які стверджують: виконавці не мали наміру вчиняти злочин. У межах війни з рф цей акт розцінювався як удар по законній військовій цілі, адже доходи від експорту газу до Європи сприяли фінансуванню агресії проти України.

Розслідування Spiegel також виявило, що операція, ймовірно, була санкціонована українськими збройними силами.

Спочатку деякі політики та ЗМІ припускали, що за вибухами стоїть росія. Проте згодом слідчі Федеральної прокуратури Німеччини простежили шлях вітрильної яхти та виявили її зв’язок з Україною.

Минулого року федеральний прокурор Єнс Роммель видав ордер на арешт одного з підозрюваних водолазів. Однак той залишив своє помешкання в Польщі ще до арешту. Повідомляється, що польська влада заздалегідь попередила українську сторону, і підозрюваний виїхав до України на автомобілі з дипломатичними номерами.

Наразі невідомо, коли Сергія К. можуть екстрадувати до Німеччини.