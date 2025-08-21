Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Італії заарештували українця за підозрою у причетності до підриву "Північного потоку"

21 серпня 2025, 15:29
В Італії заарештували українця за підозрою у причетності до підриву
Фото: gettyimages.com
Поки невідомо, коли затриманого можуть екстрадувати до Німеччини.

Італійська поліція затримала громадянина України Сергія К., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Арешт відбувся у середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. 

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, вибухи на газопроводах у Балтійському морі у вересні 2022 року нібито здійснили українські спецпризначенці. Водолазів доставили до місця подій на спеціально зафрахтованій вітрильній яхті, щоб закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., за інформацією слідства, перебував на борту судна під назвою Andromeda, однак сам не був серед водолазів. Ймовірно, він виконував координуючі функції.

Журналісти Spiegel поспілкувалися з поінформованими джерелами в Україні, які стверджують: виконавці не мали наміру вчиняти злочин. У межах війни з рф цей акт розцінювався як удар по законній військовій цілі, адже доходи від експорту газу до Європи сприяли фінансуванню агресії проти України.

Розслідування Spiegel також виявило, що операція, ймовірно, була санкціонована українськими збройними силами.

Спочатку деякі політики та ЗМІ припускали, що за вибухами стоїть росія. Проте згодом слідчі Федеральної прокуратури Німеччини простежили шлях вітрильної яхти та виявили її зв’язок з Україною.

Минулого року федеральний прокурор Єнс Роммель видав ордер на арешт одного з підозрюваних водолазів. Однак той залишив своє помешкання в Польщі ще до арешту. Повідомляється, що польська влада заздалегідь попередила українську сторону, і підозрюваний виїхав до України на автомобілі з дипломатичними номерами.

Наразі невідомо, коли Сергія К. можуть екстрадувати до Німеччини.

 
ІталіяарештПівнічний потік

Останні матеріали

Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється