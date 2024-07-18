В Італії журналістку зобов'язали виплатити 5 тисяч євро Мелоні за висміювання її зросту – Reuters

Конфлікт стався ще три року тому.

Суд у Мілані зобов'язав журналістку виплатити прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні 5 тисяч євро за висміювання її зросту.

Про це пише Reuters, посилаючись на італійські ЗМІ.

Ще три роки тому Джулія Кортезе опублікувала у Twitter фотографію Мелоні, на тлі якої було зображено Беніто Муссоліні. На обурення Мелоні вона відповіла так: "Ти не лякаєш мене, Джорджа Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метри. Я навіть не можу тебе побачити".

Міланський суд визначив, що це було проявом бодішеймінгу. Також Кортезе призначили умовний штраф у розмірі 1200 євро. Вона ще может подати апеляцію на це рішення.

"Уряд Італії має серйозні проблеми зі свободою вираження поглядів та журналістським інакомисленням", - заявила Кортезе.