CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київі тимчасово призупинено оплату паркування на муніципальних майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Це пов’язано із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві тимчасово призупинили оплату за користування комунальними паркінгами через судові тяганини
Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування
Фото: avtoprodaga.com.ua
Про це повідомляє КМДА.
Зміни відображені у додатку "Київ Цифровий".
Зазначається, що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
При цьому КМДА закликає водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи - їх ніхто не скасовував.
Також повідомляється, що перед тим, як відновити плату за паркування, влада повідомить киян завчасно.
Нагадаємо, 16 травня у Києві відновили оплату паркування. При цьому автомобілі, які припарковані з порушенням, будуть евакуйовувати.
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08 08 2022 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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