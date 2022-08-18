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В Лондоні скасували виставку "Український шлях", яку організував російський колекціонер

Галерея Саатчі в Лондоні скасувала виставку українського сучасного мистецтва під назвою "Український шлях", організовану росіянами.
В Лондоні скасували виставку "Український шлях", яку організував російський колекціонер Джерело: life.pravda.com.ua

Про це повідомляє "Українська правда".

Виставка була організована російськими банкіром та колекціонером мистецтва Ігорем Цукановим та культурним імпресаріо Маратом Гельманом. Вона мала проходити з 3 по 11 вересня, проте зараз на сайті Saatchi Gallery вже немає відповідного анонсу.

Представники української культурної спільноти заявили, що вважають неприйнятною будь-яку співпрацю з організаціями чи особами, які пов'язані з владою росії під час повномасштабної війни.

"Ми отримали запевнення від зацікавлених сторін, що вони повністю підтримують проєкт. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту", - заявили в пресслужбі галереї Саатчі.

Раніше повідомлялось, що в Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям.

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18 08 2022 15:08
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