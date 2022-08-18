В Лондоні скасували виставку "Український шлях", яку організував російський колекціонер

Галерея Саатчі в Лондоні скасувала виставку українського сучасного мистецтва під назвою "Український шлях", організовану росіянами.

Про це повідомляє "Українська правда".

Виставка була організована російськими банкіром та колекціонером мистецтва Ігорем Цукановим та культурним імпресаріо Маратом Гельманом. Вона мала проходити з 3 по 11 вересня, проте зараз на сайті Saatchi Gallery вже немає відповідного анонсу.

Представники української культурної спільноти заявили, що вважають неприйнятною будь-яку співпрацю з організаціями чи особами, які пов'язані з владою росії під час повномасштабної війни.

"Ми отримали запевнення від зацікавлених сторін, що вони повністю підтримують проєкт. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту", - заявили в пресслужбі галереї Саатчі.

Раніше повідомлялось, що в Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям.