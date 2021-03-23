В НБУ офіційно виступили проти обмеження ставки міжбанківської комісії

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії - це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Відтак у НБУ переконані, що розмір ставки інтерчейнджу (міжбанківської комісії) має регулюватися виключно ринковими методами, повідомляє "Економічна правда". Водночас, до другого читання у законопроєкт хочуть внести зміни, якими встановлюється граничне значення цієї ставки.

Заява є, як зазначають в НБУ, спільною між регулятором та головою підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем податкового комітету Ради Ольги Василевської-Смаглюк.

Відтак, автори наголошують на необхідності збереження виключно ринкових підходів до регулювання комісії інтерчейндж, "адже це дає можливість фінансовій індустрії забезпечувати подальше зростання безготівкових платежів, скорочення частки тіньової економіки та зростання надходжень до державною бюджету в результаті цифровізації платежів".

Хоч розробники законопроєкту стверджують, що такі зміни сприятимуть гармонізації українського законодавства з Європейським та призведе до зменшення цін на товари та послуги, у НБУ кажуть про негативні наслідки. У заяві пояснюється, що результи регулювання інтерчейнджу у ЄС у 2015 році призвели до низки негативних наслідків:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток у обігу та середня кількість карток на одну особу;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

зросла вapтість тpaнскopдoниx операцій (за межами країни банку-емітента);

скоротилися програми кешбеків із стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Невтішні результати отримали і в інших країнах, що спробували обмежувати ставку неринковими способами. Наприклад, у США після запровадження регулювання комісії ціни для кінцевого споживача не зазнали змін, а банки скоротили свої програми лояльності або запровадили додаткові комісії за обслуговування рахунків. Схожа ситуація склалася і в Австралії.

В НБУ вважають, що регулювання ставки в Україні може призвести до зупинення розвитку і, ймовірно, згортання pos-термінальної мережі, збільшення вартості обслуговування банківських рахунків і карток для громадян та згортання програм лояльності (кешбеки, кредитні ліміти, пільговий кредитний період на карті).

Натомість, йдеться у заяві, необхідне "еволюційне та гармонійне зниження комісії банками та платіжними системами".

Нагадаємо, що НБУ не підтримує зниження ставки міжбанківської комісії