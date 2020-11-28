БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗаступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%
Фото: з вільних джерел
Про це вона розповіла в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, повідомляє "Економічна правда".
"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.
Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.
Нагадаємо, що Шмигаль анонсував кроки України на шляху до топ-30 рейтингу Doing Business
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28 11 2020 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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