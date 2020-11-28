В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Про це вона розповіла в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера, повідомляє "Економічна правда".

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.

Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.

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