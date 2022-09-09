В рф лишилось менше 200 "іскандерів", а С-300 вистачить на 3 роки - розвідка

За даними української розвідки, у військ росії залишилося менше 200 ракет до комплексів "Іскандер".

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє рф їх запускала у серпні в район Києва з території білорусі. Окупанти бережуть ці ракети, натомість вони випускають по Україні старі ракети з систем С-300, котрі треба утилізувати.

"Ми порахували С-300 — це ракети, які перебувають на зберіганні уже понад 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч. Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - розповів Скібіцький.

Також він додав, що у росії значно поменшало крилатих ракет "Калібр". За підрахунками, рф могла виробляти в рік 150-180 таких ракет. Запас ракет, який залишився, росіяни бережуть, оскільки близько 70% комплектуючих цих ракет не російського виробництва.