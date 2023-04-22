В росії скасували марші "Безсмертний полк" через побоювання розкриття втрат у війні — розвідка Британії
Проте Британська розвідка вважає головною причиною занепокоєнням влади тим, що хода може розкрити масштаби втрат росії.
Британська МО пише в своєму Twitter.
"Насправді влада, найімовірніше, була занепокоєна тим, що учасники покажуть масштаб нещодавніх втрат Росії", йдеться в твітті.
Влада в росії продовжує спроби об'єднати громадськість навколо міфів про 1940-ті роки, пише британська розвідка і додає:
"Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні".
Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів твердження, чи справді в Україні є "нацисти", що йде всупереч з офіційною ідеологією росії, яка виправдовує війну, написали в міністерстві оборони Британії.