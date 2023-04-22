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В росії скасували марші "Безсмертний полк" через побоювання розкриття втрат у війні — розвідка Британії

22 квітня 2023, 11:47
В росії скасували марші
Митинг Народного фронта Азербайджана в Баку, 1989 год. Фото РИА Новости, Д. Калинин
ЗМІ рф написали про скасування ходи "Безсмертний полк" в пам'ять про учасників Другої світової війни через міркування безпеки.

Проте Британська розвідка вважає головною причиною занепокоєнням влади тим, що хода може розкрити масштаби втрат росії. 

Британська МО пише в своєму Twitter.

"Насправді влада, найімовірніше, була занепокоєна тим, що учасники покажуть масштаб нещодавніх втрат Росії", йдеться в твітті. 

Влада в росії продовжує спроби об'єднати громадськість навколо міфів про 1940-ті роки, пише британська розвідка і додає:

"Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів твердження, чи справді в Україні є "нацисти", що йде всупереч з офіційною ідеологією росії, яка виправдовує війну, написали в міністерстві оборони Британії.

Росіябританська розвідкаБезсмертний полк

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