В росії скасували марші "Безсмертний полк" через побоювання розкриття втрат у війні — розвідка Британії

ЗМІ рф написали про скасування ходи "Безсмертний полк" в пам'ять про учасників Другої світової війни через міркування безпеки.

Проте Британська розвідка вважає головною причиною занепокоєнням влади тим, що хода може розкрити масштаби втрат росії.

Британська МО пише в своєму Twitter.

"Насправді влада, найімовірніше, була занепокоєна тим, що учасники покажуть масштаб нещодавніх втрат Росії", йдеться в твітті.

Влада в росії продовжує спроби об'єднати громадськість навколо міфів про 1940-ті роки, пише британська розвідка і додає:

"Російська держава щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне до радянського досвіду у Другій світовій війні".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно публічно поставив під сумнів твердження, чи справді в Україні є "нацисти", що йде всупереч з офіційною ідеологією росії, яка виправдовує війну, написали в міністерстві оборони Британії.