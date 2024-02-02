В Угорщині правлячі партії відмовились голосувати за ратифікацію вступу Швеції в НАТО

У позачерговій сесії парламенту не братимуть участь ні фракції "Фідес", ні ХДНП.

Правлячі партії Угорщини не братимуть участі в голосуванні щодо вступу Швеції в НАТО, яке відбудеться 5 лютого. Вони вирішили чекати на зустріч прем'єра Угорщини Віктора Орбана і прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.



Про це повідомляє портал ATV.

За даними ЗМІ, в позачерговій сесії парламенту не братимуть участь ні фракції "Фідес", ні ХДНП. Саме на ній ухвалюватимуться питання про вступ Швеції до НАТО.



Варто зауважити, що ці фракції мають дві третини необхідних голосів. А їх представники заявили, що чекатимуть зустрічі двох прем’єр-міністрів із остаточним голосуванням.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорському парламенту нібито немає сенсу проводити позачергове засідання для того, щоб розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО.