В Україні стартувало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів і щоденників

Батьки в режимі онлайн в електронних щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, а учні - отримувати домашні завдання

Сервіс досить простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо

Міністерство освіти і науки України розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів і щоденників, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після успішного тестування модуля електронних журналів та е-щоденників МОН розпочало активне поширення сервісу серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі. Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа "Інститут освітньої аналітики") зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Зазначено, що сервіс досить простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформацію вноситимуть учителі, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

Також батьки в режимі онлайн в електронних щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні - отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом.

"Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти щодо бажання використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів і працює над реалізацією цього завдання", - йдеться в повідомленні.

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