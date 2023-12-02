В Україні за два роки від торгівлі людьми постраждали щонайменше 215 людей

За даними МВС, протягом 2022—2023 років щонайменше 215 людей визнали потерпілими у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми, з них 23 — діти.

До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, 2 грудня, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про кількість потерпілих в Україні від торгівлі людьми.

За даними МВС, протягом 2022—2023 років щонайменше 215 людей визнали потерпілими у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми, з них 23 — діти.

Найчастіше торговці людьми використовували потерпілих для трудової або сексуальної експлуатації.

Загалом від початку повномасштабної війни до жовтня 2023 року зафіксували 264 кримінальні правопорушення за статтею про торгівлю людьми. У цих розслідуваннях 169 трафікерів стали підозрюваними.

Водночас за два роки Нацполіція припинила діяльність шести організованих угруповань торгівців людьми. Їх судили.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства має на меті викорінити сучасні форми рабства: торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для використання у збройних конфліктах.