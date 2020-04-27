Україна має законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства для запобігання торгівлі немовлятами

Днями співробітники відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку поліції столиці та слідчими Печерського управління столиці припинили протиправну діяльність осіб, які займалися торгівлею немовлятами під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладання фіктивних шлюбів з іноземцями

Наразі необхідно, щоб Верховна Рада встановила, дозволене чи заборонене сурогатне материнство в Україні, і якщо дозволене - як воно має бути врегульоване згідно з законом.

У Міністерстві внутрішніх справ України наполягають на необхідності законодавчого регулювання сурогатного материнства. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє прес-служба МВС у Facebook, пише "Інтерфакс-Україна".

Геращенко нагадав, що днями співробітники відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку поліції столиці та слідчими Печерського управління столиці припинили протиправну діяльність осіб, які займалися торгівлею немовлятами під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладання фіктивних шлюбів з іноземцями.

Заступник міністра вважає, що така схема стала можливою через відсутність регулювання питання сурогатного материнства в українському законодавстві.

"Воно прямо не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюють самі його сторони. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно. Однак продаж новонародженого - це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми. Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми", - заявив Геращенко.

Наразі необхідно, щоб Верховна Рада встановила, дозволене чи заборонене сурогатне материнство в Україні, і якщо дозволене - як воно має бути врегульоване згідно з законом.

"Якщо так, то необхідно ухвалювати закон про сурогатне материнство, в якому потрібно передбачити необхідні заходи для захисту прав та інтересів усіх сторін та головне - новонародженої дитини. Потрібно визначити - ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними в своїй утробі дітей за кордон? Якщо ні, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння", - зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, київські правоохоронці розкрили схему торгівлі новонародженими дітьми, до якої причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, котрі шукають в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

За грошову винагороду зловмисники надавали послуги з вирішення організаційних і юридичних питань, пов'язаних із процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивезення дітей за межі України, зокрема до Китаю.

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