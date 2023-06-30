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"Вагнерівці" можуть ставати нелегалами, аби потрапити з білорусі в ЄС – Литва

30 червня 2023, 15:57
Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що з переміщенням групи "Вагнер" до білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів.

Таким чином вони можуть пробувати потрапити на територію Європейського Союзу.

Про це пише LRT.

"Захід має проаналізувати всі ризики, що постають з переміщенням Євгєнія Прігожина і його ПВК "Вагнер" до білорусі, і готуватися до них", – заявив президент Литви. 

Він зауважив, що одного дня серед цих нелегальних мігрантів можуть з'явитися "вагнерівці". 

"Чи готові ми до такого виклику? Такої ймовірності теж не можна виключати", – наголосив Науседа. 

За його словами, наразі розвідка не має інформації про те, що до білорусі, крім самого Прігожина, приїхали ще значні сили "вагнерівців".

"Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція, чи інструменталізована міграція, яку використовують такі тирани як лукашенко чи путін – це зовсім інша міграція. І на такий її вид теж потрібні рішення", – наголосив литовський президент.

Нагадаємо, що раніше Литва розширила заборону на транзит товарів подвійного призначення.

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