Вашингтон пояснив, чому поки не застосовує тарифи проти Китаю за підтримку рф
США поки що не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку росії у війні проти України, оскільки тривають торговельні переговори з Пекіном.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
"Президент Трамп не ввів тарифи на Китай, тому що ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цього обговорення", - зазначив Вітакер.
Дипломат нагадав, що востаннє, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася запровадженням мит у розмірі 145% з обох сторін.
"Це не той спосіб, який вирішить ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні росії та України", - вважає Вітакер.
Посол зазначив, що тарифи на Індію "змінили її розрахунки" щодо закупівель російської нафти, але "навряд чи сприятимуть тіснішим торговельним відносинам з Індією".
Також Вітакер уточнив, що Трамп "безумовно знає, що в нього є ці карти", і він може запровадити тарифи, якщо вважатиме це за необхідне.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на індійський імпорт до 50%, пояснивши це необхідністю покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.