Вашингтон пояснив, чому поки не застосовує тарифи проти Китаю за підтримку рф

США поки що не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку росії у війні проти України, оскільки тривають торговельні переговори з Пекіном.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Президент Трамп не ввів тарифи на Китай, тому що ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цього обговорення", - зазначив Вітакер.

Дипломат нагадав, що востаннє, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася запровадженням мит у розмірі 145% з обох сторін.

"Це не той спосіб, який вирішить ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні росії та України", - вважає Вітакер.

Посол зазначив, що тарифи на Індію "змінили її розрахунки" щодо закупівель російської нафти, але "навряд чи сприятимуть тіснішим торговельним відносинам з Індією".

Також Вітакер уточнив, що Трамп "безумовно знає, що в нього є ці карти", і він може запровадити тарифи, якщо вважатиме це за необхідне.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на індійський імпорт до 50%, пояснивши це необхідністю покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.