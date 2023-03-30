Вашингтон ввів санкції проти координатора поставок зброї в росію з КНДР

США оголосили про запровадження санкцій проти громадянина Словаччини, який координував поставки зброї та іншої техніки в росію з Північної Кореї.

Відповідну заяву зробили в Міністерстві фінансів США.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами ввів санкції проти однієї особи через її спроби сприяти угодам з передачі зброї росією та КНДР", – йдеться у заяві.

Обмеження ввели проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його спроби прямо чи опосередковано імпортувати, експортувати та реекспортувати до Північної Кореї і з неї озброєння та пов’язані з ними матеріали.

Влада США підозрює Мкртичева в тому, що він намагався прямо або опосередковано налагодити експорт зброї з КНДР, порушуючи режим санкцій проти цієї країни.

Так, з кінця минулого року громадянин Словаччини взаємодіяв із північнокорейськими посадовцями, щоб отримати понад 20 видів зброї та боєприпасів для росії в обмін на матеріали, починаючи від комерційних літаків і закінчуючи сировиною та товарами для відправки в КНДР.

Крім того, Мкртичев співпрацював із неназваним російським посадовцем, шукаючи комерційні літаки, придатні для постачання в Північну Корею певних товарів.

"Схеми на кшталт угоди з продажу зброї, які намагалась налагодити ця людина, свідчать про те, що путін шукає крайні джерела постачання зброї на кшталт Ірану й КНДР", – прокоментували у Мінфіні США.