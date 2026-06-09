Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю

Пентагон включив до чорного списку компанії, чиїми сервісами та продукцією користуються мільйони людей у всьому світі.

Сполучені Штати суттєво розширили перелік китайських компаній, які, на думку Вашингтона, пов'язані з військовими структурами КНР. До оновленого списку потрапили одразу кілька відомих технологічних та промислових гігантів, серед яких Alibaba, BYD та Baidu.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Пентагон вчергове переглянув список компаній, які, за оцінкою американської влади, належать, контролюються або співпрацюють із китайськими військовими структурами. Після останнього оновлення перелік зріс до 188 компаній. Для порівняння, ще торік у ньому було 134 підприємства. До списку вже входили такі відомі бренди, як Huawei та TP-Link. Тепер до нього додали й нових великих гравців китайського ринку.