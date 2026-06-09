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Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю

09 червня 2026, 10:57
Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю
Фото: UNSPLASH
Пентагон включив до чорного списку компанії, чиїми сервісами та продукцією користуються мільйони людей у всьому світі.

Сполучені Штати суттєво розширили перелік китайських компаній, які, на думку Вашингтона, пов'язані з військовими структурами КНР. До оновленого списку потрапили одразу кілька відомих технологічних та промислових гігантів, серед яких Alibaba, BYD та Baidu.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Пентагон вчергове переглянув список компаній, які, за оцінкою американської влади, належать, контролюються або співпрацюють із китайськими військовими структурами. Після останнього оновлення перелік зріс до 188 компаній. Для порівняння, ще торік у ньому було 134 підприємства. До списку вже входили такі відомі бренди, як Huawei та TP-Link. Тепер до нього додали й нових великих гравців китайського ринку.
Серед них:
  • Alibaba – власник маркетплейсів AliExpress, Taobao та Tmall, а також хмарного сервісу Alibaba Cloud;
  • BYD – найбільший у світі виробник електромобілів та акумуляторів;
  • Baidu – власник найпопулярнішого пошуковика Китаю, сервісу Baidu Maps та низки проєктів у сфері штучного інтелекту.
У Вашингтоні вважають, що діяльність цих компаній може бути пов'язана зі стратегією так званого військово-цивільного об'єднання Китаю. Вона передбачає використання досягнень цивільного сектору для розвитку оборонних можливостей країни. Водночас включення до переліку не означає автоматичного запровадження санкцій. Проте подібні рішення часто стають першим кроком до подальших обмежень, зокрема експортного контролю або заборони на участь у федеральних закупівлях та державних контрактах у США.
 
Китай відреагував на рішення різкою критикою. У посольстві КНР у Вашингтоні заявили, що американська сторона застосовує дискримінаційний підхід до китайського бізнесу та чинить політичний тиск на компанії. У дипломатичному представництві наголосили, що китайські підприємства, які працюють за кордоном, дотримуються законодавства держав перебування, та закликали США відмовитися від такої практики. Заперечили звинувачення і в Alibaba.
 
"Ми не є китайською військовою компанією і не є частиною жодної військово-цивільної стратегії злиття. Ми вживемо всіх можливих правових заходів проти спроб вивести нашу компанію в оману", – повідомив речник Alibaba.
 
Водночас не всі американські експерти впевнені, що нові обмеження матимуть швидкий ефект. Експерт з національної безпеки Денніс Вайлдер звернув увагу на те, що багато американських компаній вже мають тісні комерційні зв'язки з китайськими гігантами.

 

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