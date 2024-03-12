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ПОЛІТИКА

Ватикан намагається виправдати Папу Римського за "переговори під білим прапором"

12 березня 2024, 11:11
Ватикан намагається виправдати Папу Римського за
Фото: Укрінформ
Цього разу заявляють, що агресор має припинити вогонь.

Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін, який є найближчим кардинал-соратником Папи Римського, спробував вчергове виправдати останнього за слова про "необхідність переговорів під білим прапором", сказані в контексті російсько-української війни.

Зокрема, в інтерв’ю Corriere della Sera він заявив, що першим етапом переговорів має бути припинення вогню з боку країни-агресорки рф.

"Як нагадав директор пресслужби Ватикану, цитуючи слова Святішого Отця від 25 лютого, заклик Понтифіка полягає в тому, щоб «були створено умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру». У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а від обох. І першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії", – заявив Паролін.

Він наголосив, що у жодному разі не можна забувати про контекст. За словами держсекретаря Ватикану, у відповідь на поставлене Папі Римському питання той заявив про переговори та "зокрема, про мужність переговорів, яка не є капітуляцією".

"Святий Престол дотримується цієї лінії та продовжує просити про «припинення вогню» – і першими повинні припинити вогонь агресори – а потім про відкриття переговорів. Святіший Отець пояснює, що переговори – це не слабкість, а сила. Це не капітуляція, а відвага. І він каже нам, що ми повинні мати більшу повагу до людського життя, до сотень тисяч життів, які були принесені в жертву в цій війні в самому серці Європи. Ці слова стосуються України так само як і Святої Землі та інших конфліктів, що заплямовують світ кров'ю", – додав Паролін.

У відповідь на питання, чи є шанси досягти дипломатичного рішення, держсекретар Ватикану зазначив, що оскільки ці рішення залежать від людської волі, то така можливість залишається завжди.

"Війна, розв'язана проти України, не є наслідком неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи. І та ж сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, також має можливість і відповідальність вжити заходів, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного вирішення", – додала Паролін.

війнаПапа Римськийагресія рф

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