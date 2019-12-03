Вчені допустили штучне охолодження Землі як метод боротьби з глобальним потеплінням

"Ми не кажемо, що знаємо, що це спрацює, і ми повинні зробити це"

Нове наукове дослідження кліматологів суперечить побоюванням про те, що використання сонячної геоінженерії для боротьби зі зміною клімату може бути небезпечним. Відповідне дослідження оприлюднене у журналі Nature Climate Change.

Раніше вчені побоювались, що сонячна геоінженерія або так зване "штучне охолодження" може кардинально змінити кількість опадів та спричинити шторми у деяких частинах світу, повідомляє "Громадське".

Йдеться, зокрема, про метод, який передбачає штучне розпилення в атмосфері Землі діоксиду сірки. Який, у свою чергу, "закриє" планету від сонячного тепла і таким чином охолодить її.

Нове дослідження показує, що охолодження Землі, достатнє для того, щоб "усунути" приблизно половину потепління, ймовірно, не зробить тропічні циклони більш інтенсивними і не погіршить доступність води, а також не спричинить екстремальні температури або екстремальні дощі.

Водночас багато експертів з клімату попереджають, що охолодження Землі, але збереження в атмосфері удвічі більшої кількості вуглекислого газу, ніж до індустріалізації, може поставити під загрозу деякі регіони.

Один науковець, який ознайомився з дослідженням, зазначив, що воно недостатньо всебічне, щоб дійти висновку, що сонячна геоінженерія буде безпечною.

При цьому півавтор дослідження Девід Кіт, професор Гарварду, який працює в галузі інженерії, заявив, що дослідники не повинні виключати метод геоінженерії.

"Ми не кажемо, що знаємо, що це спрацює, і ми повинні зробити це", — сказав він. За словами Кейта, основна ідея дослідження полягала в тому, що "існує ймовірність того, що сонячна геоінженерія дійсно може істотно знизити кліматичні ризики" і розглядатись як один із методів боротьби з глобальним потеплінням.

Нагадаємо, що вчені з центру океанічних досліджень GEOMAR в Німеччині заявили про те, що часті дощі в Гренландії, у тому числі зимові, руйнують льодовий щит острова.