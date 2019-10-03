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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені хочуть виготовляти пластик з рослин за допомогою бакетрій

Корисного застосування людина не вигадала для цієї речовини через труднощі його синтезу: молекула лігніну дуже велика і, щоб отримати з неї ароматичні вуглеводні, це надто складно і дорого
Науковці з американського Університету Вісконсін-Медісон заявляють про можливість виготовлення аналогу пластику за допомогою бактерій Novosphingobium aromaticivorans. Відповідне дослідження оприлюднене у журналі Green Chemistry
Вчені хочуть виготовляти пластик з рослин за допомогою бакетрій Фото: warnet.ws

У тканинах дерев і трав, окрім целюлози, присутня така речовина як лігнін. Це тривимірний полімер, складений, в основному, з великої кількості молекул фенілпропану. В сучасних рослинах він забезпечує механічну міцність, скріплюючи волокна целюлози, а також герметизує організм і його клітини, повідомляє "Громадське".

Зміст лігніну коливається від 38% в деяких хвойних деревах до 20% - у злаках. Лігнін виходить при виробництві паперу і до 98% його тут же спалюється.

Зазначається, що корисного застосування людина не вигадала для цієї речовини через труднощі його синтезу: молекула лігніну дуже велика і, щоб отримати з неї ароматичні вуглеводні, це надто складно і дорого. Водночас, взяти готову сировину з нафти набагато дешевше.

Вчені з американського Університету Вісконсін-Медісон спробувала вирішити цю проблему, залучивши бактерії Novosphingobium aromaticivorans. Спочатку вони були виділені з землі, залитої нафтою, їх вивчення показало, що вони можуть переробляти для своїх цілей найрізноманітніші ароматичні вуглеводні, в тому числі й лігнін.

При цьому, вчені прибрали з їх геному бактерій три гени так, щоб один з проміжних продуктів розкладання, найбільш потрібний для людини, став кінцевим. Отримавши його, бактерія відправляє результат назовні і переходить до нової дози лігніну.

Кінцевим результатом в цьому дослідженні стало речовина під назвою 2-пірон-4,6-дикарбонова кислота, більш відома як PDC. Її можна використовувати для синтезу чогось ще, а можна застосовувати безпосередньо. Сумарний вихід PDC становить 59% від початкової маси лігніну, але автори вважають, що технологія може бути вдосконалена.

Нагадаємо, що групі інженерів зі Стенфордського університету в США вдалось вивести новий вид бактерій, які здатні продукувати електроенергію

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10 03 2019 21:48
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