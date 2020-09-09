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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені протестували гігантську камеру телескопа і зазнімкували броколі

Знадобиться 378 телевізорів, щоб роздивитися фото
Вчені з Обсерваторії імені Віри Рубін разом із Національною прискорювальною лабораторією США SLAC працюють над гігантською камерою телескопа, яка буде детально фотографувати небо.
Вчені протестували гігантську камеру телескопа і зазнімкували броколі Фото: AFP

Щоб протестувати камеру, науковці вирішили сфотографувати броколі Романеско та ще декілька предметів., повідомляє "Громадське".  Дивіться, що з цього вийшло.

Броколі Романеско

Фото: LSST CAMERA TEAM/SLAC/VRO

Камера має роздільну здатність 3,2 мільярда пікселів, що дозволяє камері створювати надзвичайно чіткі зображення з дуже високою роздільною здатністю. Вона складається зі 189 окремих датчиків чи пристроїв із зарядкою, які закріпили так, щоб вони всі працювали в унісон.

Знімки, зроблені цією камерою, настільки великі, що їх доведеться показувати на 378 телевізорах ультрависокої чіткості 4К, щоб проглянути їх у повному розмірі. Крім того, камера здатна захопити за раз часину неба, що дорівнює приблизно 40 повним місяцям, і робити знімки кожні 15 секунд. Це дозволить детально вивчити позиції мільярдів зірок і галактик та інших космічних об'єктів.

"Ми отримаємо дуже детальні зображення всього неба. Але що важливіше - ми побачимо, як з часом зірки змінюються за яскравістю, як змінюються астероїди та комети", - пояснюють важливість роботи вчені.

Вчені дуже ретельно відбирали об'єкти для першого тестування. Адже треба було перевірити, наскільки добре камера захоплює деталі. Тож вчені обрали:

  • броколі Романеско за його дуже хитромудрою структурою - з пористою поверхнею,

  • гравюру Фламмаріона, на якій зображений Всесвіт,

  • колаж із фото команди науковців, логотип організацій,

  • фото вченої Віри Рубін, на честь якої назвали обсерваторію.

Гравюра Фламмаріона

Фото: LSST CAMERA TEAM/SLAC/VRO

Фото команди науковців

Фото: LSST CAMERA TEAM/SLAC/VRO

Логотипи організації

Фото: LSST CAMERA TEAM/SLAC/VRO

Віра Рубін

Фото: LSST CAMERA TEAM/SLAC/VRO

Коли буде фото неба, а не броколі?

Перші випробування виявилися успішними, але вчені ще мають вдосконалити камеру до середини 2021 року. Наприклад, науковці мають зробити так, щоб велика кількість супутників та космічних кораблів із низькою орбітою, які потрапляють у кут огляду камери, не псували остаточне зображення.

У наступному році телескоп мають перевезти до Обсерваторії Ла-Сілья в Чилі для остаточних випробувань. Очікується, що камера має почати робити перші знімки неба у 2022 році.

Нагадаємо, що телескоп GREGOR зробив детальні знімки плям на Сонці

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09 09 2020 09:57
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