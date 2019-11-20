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Вчені з'ясували, що нові друзі можуть послабити бажання у наркозалежних шукати чергову дозу

Згодом частині мишей ввели дозу кокаїну, викликавши у них залежність, а потім навчили відрізняти, в якому з відсіків вони будуть знаходити розчин кокаїну, а в якому - іншу мишу. Як виявилося, миші вважали за краще саме соціальну стимуляцію
Іспанські вчені з'ясували, що соціальний стимул може послабити бажання у залежних шукати наркотичні речовини. Експерименти проводили на мишах.
Вчені з Фото: соцмережі

Вчені з Journal of Psychopharmacology провели експеримент на мишах, котрий показав, що тварини, обираючи між незнайомою мишею і кокаїном, воліли нового друга, повідомляє "Громадське".

На початку експерименту мишей запускали у кімнати, простежуючи за тим, якому з відсіків ті нададуть перевагу. 

Згодом частині мишей ввели дозу кокаїну, викликавши у них залежність, а потім навчили відрізняти, в якому з відсіків вони будуть знаходити розчин кокаїну, а в якому - іншу мишу. Як виявилося, миші вважали за краще саме соціальну стимуляцію.

Таким чином вчені показали, що новий соціальний стимул - поява друга - справді може відволікти наркозалежних мишей, вплинувши на їх прагнення до пошуку речовини. 

У майбутньому науковці планують провести додаткові дослідження, щоб у точності визначити нейронну регуляцію вибору соціального стимулу замість наркотичної речовини.

Нагадаємо, що в Україні запустили сервіс для пошуку аптек з програми "Доступні ліки"

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20 11 2019 16:21
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