Велика Британія і Німеччина готують нове засідання "Рамштайн" для посилення оборони України

02 жовтня 2025, 13:32
Велика Британія і Німеччина готують нове засідання
Лідери оборонних відомств обговорять подальшу військову підтримку України на тлі триваючого російського вторгнення.

В середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина проведуть чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО. 

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Цього ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня в Лондоні. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні двох повних систем Patriot, а британський міністр оборони Джон Гілі розповів про плани Лондона профінансувати виробництво далекобійних дронів на території Великої Британії для підтримки України.

Формат "Рамштайн" було започатковано у березні 2022 року США як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 країн. Після приходу до влади Дональда Трампа у США координацію цих зустрічей взяли на себе Великобританія та Німеччина.

 

Рамштайнвійна

