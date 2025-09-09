Британія та Німеччина профінансують виробництво тисяч дронів для України
Велика Британія впродовж року буде фінансувати виробництво тисячі дронів великої дальності для українських військових.
Про це під час засідання Рамштайну у вівторок, 9 вересня, сказав міністр оборони Британії Джон Гілі, пише Інтерфакс-Україна.
"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну", — сказав Гілі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про започаткування нової ініціативи deep strike та посилення німецької підтримки у закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України.
"Німеччина започаткує нову ініціативу „deep strike“ та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро", — додав він.
За словами Пісторіуса, контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальньої дії різних типів українського виробництва. Контракти "є гнучкими й містять опції щодо збільшення кількості".
Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, у Лондоні проходить 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
На онлайн-засіданні, зокрема, присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.