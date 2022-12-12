Велика Британія: війська рф навряд чи досягнуть успіхів в Україні у найближчі кілька місяців

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що росіяни наразі навряд чи досягнуть навіть мінімальних поставлених цілей

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що росіяни наразі навряд чи досягнуть поставлених цілей і дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, аби повернути території протягом наступних кількох місяців.

Про це відомство повідомило у Twitter.

У розвідці нагадали, що речник кремля Дмитро Пєсков нещодавно переформулював основні цілі "спецоперації" та заявив, що росія прагне захопити східні та південні області України. Це означає, що мінімальні політичні цілі війни росії залишаються незмінними, вважають британські військові.

При цьому пріоритетом росії, як і раніше, залишається Донецька область, де окупанти намагаються просунутися вглиб регіону, але найближчим часом не зможуть досягти своєї мети.