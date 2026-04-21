Венс вирушає до Пакистану на переговори з Іраном
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушає до Ісламабаду для участі в екстрених переговорах з представниками Ірану після того, як Тегеран дав згоду на діалог.
Про це повідомляє Axios.
За даними видання, рішення про поїздку було ухвалене після чіткого сигналу з іранської столиці, який надійшов до Білого дому вранці 21 квітня. До цього переговори залишалися під загрозою зриву через розбіжності в керівництві Ірану.
Американську делегацію, окрім Венса, представлятимуть Джаред Кушнер і спецпосланник США Стів Віткофф. Іран, як очікується, буде представлений, зокрема, спікером парламенту Мохаммедом-Багером Галібафом.
Раніше виникла плутанина щодо поїздки: президент США Дональд Трамп заявляв, що Венс уже прямує до Пакистану, тоді як у МЗС Ірану це заперечували. За інформацією Axios, станом на ранок вівторка віцепрезидент ще перебував у США, але після погодження з боку Тегерана команда отримала сигнал до вильоту.
Переговори гальмувалися позицією Корпусу вартових ісламської революції, який наполягав на жорсткій лінії та відмовлявся від діалогу без попередніх поступок з боку США, зокрема щодо блокади Ормузької протоки.
За даними джерел, ситуацію вдалося зрушити завдяки зусиллям посередників – Пакистану, Єгипту та Туреччини. Остаточне рішення в Тегерані ухвалили лише після схвалення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять питання зняття морської блокади, можливе припинення вогню в регіоні, а також іранську ядерну програму.
Вчора ми повідомляли, що Трамп сумнівається у продовженні перемир’я з Іраном.