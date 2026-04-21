Венс вирушає до Пакистану на переговори з Іраном

21 квітня 2026, 08:16
Венс вирушає до Пакистану на переговори з Іраном
Діалог відбувся після сигналу з Тегерана, попри спротив силовиків.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушає до Ісламабаду для участі в екстрених переговорах з представниками Ірану після того, як Тегеран дав згоду на діалог. 

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, рішення про поїздку було ухвалене після чіткого сигналу з іранської столиці, який надійшов до Білого дому вранці 21 квітня. До цього переговори залишалися під загрозою зриву через розбіжності в керівництві Ірану.

Американську делегацію, окрім Венса, представлятимуть Джаред Кушнер і спецпосланник США Стів Віткофф. Іран, як очікується, буде представлений, зокрема, спікером парламенту Мохаммедом-Багером Галібафом.

Раніше виникла плутанина щодо поїздки: президент США Дональд Трамп заявляв, що Венс уже прямує до Пакистану, тоді як у МЗС Ірану це заперечували. За інформацією Axios, станом на ранок вівторка віцепрезидент ще перебував у США, але після погодження з боку Тегерана команда отримала сигнал до вильоту.

Переговори гальмувалися позицією Корпусу вартових ісламської революції, який наполягав на жорсткій лінії та відмовлявся від діалогу без попередніх поступок з боку США, зокрема щодо блокади Ормузької протоки.

За даними джерел, ситуацію вдалося зрушити завдяки зусиллям посередників Пакистану, Єгипту та Туреччини. Остаточне рішення в Тегерані ухвалили лише після схвалення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять питання зняття морської блокади, можливе припинення вогню в регіоні, а також іранську ядерну програму.

Вчора ми повідомляли, що Трамп сумнівається у продовженні перемир’я з Іраном.

 

Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
