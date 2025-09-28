Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венс зробив заяву про війну в Україні

28 вересня 2025, 19:53
Венс зробив заяву про війну в Україні
Wikipedia
За його словами, росіяни досягли на війні проти України лише незначних успіхів
Росіяни продовжують демонструвати те, що вони не зацікавлені в мирі з Україною, продовжуючи вбивати людей.
 
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі Fox News.
 
"Ви запитуєте, що змінилося? Я думаю, що змінилася реальність на місцях, де росіяни вбивають і втрачають багато людей, не домагаючись водночас практично жодних результатів", - сказав він.
 
За словами Венса, росіяни домоглися на війні проти України лише незначних успіхів, але втратили величезну кількість людей. Він підкреслив, що США прагнуть досягти миру, але рф заважає врегулюванню війни.
 
"Ми, як і раніше, віддані миру, але для цього потрібні два учасники. І, на жаль, як ми бачили в останні кілька тижнів, росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент Трамп або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів із росіянами та українцями, тож...", - заявив віцепрезидент США.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється