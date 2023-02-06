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ПОЛІТИКА

Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома

06 лютого 2023, 17:05
Верховна Рада схвалила законопроєкт про корпоратизацію Енергоатома
Фото: Facebook
Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Корпоратизація змінює застарілу організаційно-правову форму, яким є державне унітарне підприємство, на більш сучасну та стабільну юридичну форму, зрозумілу партнерам компанії. З корпоратизацією скорочуються адміністративні функції суб'єктів власності, створюється нова, прозора та публічно підзвітна структура управління", - зазначив один із ініціаторів законопроєкту, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

Крім того, за його словами, з корпоративним управлінням підвищується ефективність діяльності підприємства, оскільки з'явиться можливість швидкого та якісного реагування на запити учасників ринку.

Герус також навів потенційні економічні та юридичні вигоди: зростання капіталізації; встановлення справедливої ціни активів держкомпанії; можливість створення дочірніх підприємств для реалізації нових проєктів; зрозумілість організаційно-правової форми дозволяє залучати іноземні інвестиції, і навіть кредити без державних гарантій; прозорість управління та вимога публікувати звітність АТ підвищує ефективність компанії.

Як повідомлялося, корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

Нагадаємо, Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.

Верховна РадаЕнергоатомзаконопрект

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