Верховний лідер Ірану виключив можливість співпраці зі США через підтримку Ізраїлю

Іран поставив умови для діалогу зі США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 3 листопада, що співпраця між Іраном і США неможлива, доки Вашингтон продовжує підтримувати Ізраїль, утримувати військові бази та втручатися у справи Близького Сходу.

Про це інформує Reuters.

Водночас іранське медіа додає, що відзначаючи річницю захоплення посольства США 4 листопада, відомого в Ірані як День студентів, Хаменеї назвав її "днем гордості й перемоги" і сказав, що вона повинна залишатися "живою" в колективній пам'яті нації.

"Тільки якщо Сполучені Штати повністю припинять підтримку сіоністського режиму, виведуть свої військові бази з регіону і припинять втручатися в його справи, їх прохання про співпрацю з Іраном — не в найближчому майбутньому, а набагато пізніше — може бути розглянуто", — сказав Хаменеї на зустрічі зі студентами в Тегерані.

Він заявив, що захоплення посольства США в Тегерані в 1979 році "викрило справжню суть американського уряду", назвавши посольство "штабом змови проти революції".

4 листопада 1979 року група студентів штурмувала посольство США в Тегерані, взявши американців у заручники на 444 дні. Цей акт розпалив антиамериканську позицію нового ісламського уряду і поставив Іран на шлях тривалого конфлікту з Вашингтоном.

Хаменеї відкинув думку, що захоплення посольства стало початком конфлікту Ірану з Вашингтоном.

"Розбіжності між Ісламською Республікою та Америкою не є тактичними, а принциповими. Дехто спотворює історію й уявляє, що гасло "смерть Америці" спричинило цей конфлікт — це наївність", — сказав він.

Хаменеї додав, що природа Сполучених Штатів є "імперіалістичною і нетерпимою до незалежності".

"Кожен американський президент вимагав капітуляції Ірану, навіть якщо вони не говорили про це вголос. Нинішній президент сказав про це відкрито — він показав справжнє обличчя Америки", — зазначив Верховний лідер.

Ще в червні президент Дональд Трамп вимагав беззастережної капітуляції Ірану і попередив, що терпіння США вичерпується.

Нагадаємо, Сполучені Штати провели п'ять раундів переговорів з Тегераном щодо спірної ядерної програми в рамках 60-денного терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом.