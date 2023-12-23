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ПОЛІТИКА

Верховний суд не буде прискорювати винесення рішення за позовом Трампа щодо імунітету

23 грудня 2023, 13:56
Верховний суд не буде прискорювати винесення рішення за позовом Трампа щодо імунітету
Фото: Great again
Суд не пояснив свого рішення.

Верховний суд США відмовився прискорювати розгляд однієї зі справ колишнього президента Дональда Трампа. Йдеться про рішення, чи можна притягнути до відповідальності Трампа за його дії щодо скасування результатів виборів 2020 року.

Про це повідомляє The Washington Post.

Судді відхилили запит спецпрокурора Джека Сміта і фактично відмовилися обійти апеляційний суд нижчої інстанції, щоб прискорити остаточне рішення щодо імунітету Трампа перед судом, який має розпочатися в березні. Суд не пояснив свого рішення.

Видання зазначає, що це рішення Верховного суду, де зараз переважають консервативні судді, є плановою перемогою Трампа та його адвокатів. Вони намагаються затягнути кримінальні справи проти нього на тлі його президентської кампанії перед виборами.

Тепер цим питання буде займатися апеляційний суд, який дав зрозуміти, що діятиме швидко, щоб вирішити справу. Прокурор попередив, що навіть швидке апеляційне рішення може не потрапити до Верховного суду вчасно для перегляду.

Очікується, що апеляція відбудеться 9 січня.

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.

судТрамп

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