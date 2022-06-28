Від повномасштабної війни росії проти України загинула 341 дитина, щонайменше поранено 622 Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях

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Станом на ранок 28 червня 2022 року 341 дитина загинула і принаймні 622 поранені в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України з посиланням на офіційну інформацію ювенальних прокурорів. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться в повідомленні.

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