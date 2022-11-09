RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Відведення "на 24 лютого" Україну не влаштує, тільки "1 грудня 1991 року" - Рєзніков

Міністр оборони зазначив, що за час повномасштабної війни влада України навчилася не довіряти будь-яким розмовам про мир, додавши, що Київ зайняв нову позицію щодо переговорів з рф – повна деокупація територій України
Відведення "на 24 лютого" Україну не влаштує, тільки "1 грудня 1991 року" - Рєзніков Фото: firtka.if
Україна не розглядає можливості переговорів, якщо війська рф будуть відведені тільки на позиції до 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення.
 
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час 17-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), пише "ЄП".
 
Міністр зазначив, що за час повномасштабної війни влада України "навчилися багато чому, в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", додавши, що Київ зайняв нову позицію щодо переговорів з рф – необхідна повна деокупація всіх територій України.
 
"Я відкрию таємницю... під час переговорів навесні ми говорили росіянам: "для того, щоб далі проводити переговори і домовлятися, ви повинні вивести війська станом на 23 лютого". Тоді це було можливо. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант давно не є можливим. Варіантів" на 24 лютого " вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out", - заявив Резніков.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2022 18:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Покарати брехунів та врятувати війська. Том Купер більше вірить у "злого генія путіна", аніж у винятковість ЗСУ на Харківщині

Покарати брехунів та врятувати війська. Том Купер більше вірить у "злого генія путіна", аніж у винятковість ЗСУ на Харківщині

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.