ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони зазначив, що за час повномасштабної війни влада України навчилася не довіряти будь-яким розмовам про мир, додавши, що Київ зайняв нову позицію щодо переговорів з рф – повна деокупація територій УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відведення "на 24 лютого" Україну не влаштує, тільки "1 грудня 1991 року" - Рєзніков
Фото: firtka.if
Україна не розглядає можливості переговорів, якщо війська рф будуть відведені тільки на позиції до 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час 17-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), пише "ЄП".
Міністр зазначив, що за час повномасштабної війни влада України "навчилися багато чому, в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", додавши, що Київ зайняв нову позицію щодо переговорів з рф – необхідна повна деокупація всіх територій України.
"Я відкрию таємницю... під час переговорів навесні ми говорили росіянам: "для того, щоб далі проводити переговори і домовлятися, ви повинні вивести війська станом на 23 лютого". Тоді це було можливо. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант давно не є можливим. Варіантів" на 24 лютого " вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out", - заявив Резніков.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку потрібно, щоб рф покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію.
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11 09 2022 18:15 МЕДІА
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