Вірменія може замінити російські "Іскандери"

08 травня 2026, 13:53
Вірменія може замінити російські
Фото: з відкритих джерел
Як альтернативу, країна може придбати індійські балістичні ракети Pralay.
росія вже показала, що вона є ненадійним партнером, тому Вірменія не може повністю покладатися на її ОТРК "Іскандер". 
 
Про це пише The New Indian Express.
 
Перемовини нібито перебувають на досить просунутому етапі. Наразі обговорення стосуються вартості закупівлі системи, яка має служити засобом стримування проти Азербайджану та його ОТРК Lora ізраїльського виробництва. Також журналісти уточнили, що йдеться про експортний варіант, що відповідає міжнародним обмеженням щодо продажу такого озброєння, тобто з дальністю до 290 км. Це відповідає можливостям "Іскандер-Э", які постачалися рф.
 
Водночас у Defense Express наголосили, що пошук далекобійних засобів ураження дуже логічний, враховуючи їхню важливість на сучасному полі бою. За словами експертів, балістика тут дуже вдало підходить для стримування та завдання ударів. 
 
"Наразі Вірменія має всього до чотирьох пускових установок "Іскандер" та обмежену кількість ракет, щодо застосування яких існують питання. Так, у Вірменії натякали на технічні проблеми, у той час, як у рф та Азербайджані взагалі заперечували використання такого озброєння", – нагадали аналітики.
 
Експерти вважають, що окупанти, можливо, накладали обмеження на удари балістикою свого виробництва. Своєю чергою Вірменія вже купила в Індії причіпну та самохідну артилерію, ЗРК, а також РСЗВ Pinaka, ставши першим оператором високоточних боєприпасів до останніх. Тому мають сенс подальші закупівлі озброєння та поглиблення оборонної співпраці.
 
"Одначе нагадаємо, що індійські медіа вже поширювали інформацію про продаж вірменам Су-30МКИ індійського виробництва, що згодом було заперечено сторонами. Тож чи дійсно буде угода щодо балістики питання залишається відкритим, бо офіційно ніхто нічого не повідомляв, тож контракт не гарантований", – зауважують у матеріалі.
 
Якщо говорити про саму Pralay, то йдеться про твердопаливну балістичну ракету із заявленими масою боєголовки у межах 350 та 700 кг з дальністю до 500 км. Крім того, згадується точність у 10 м та менше, проте наскільки це правда точно невідомо, тому слід сприймати скептично. 

 

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
