Вірменія може замінити російські "Іскандери"

Як альтернативу, країна може придбати індійські балістичні ракети Pralay.

росія вже показала, що вона є ненадійним партнером, тому Вірменія не може повністю покладатися на її ОТРК "Іскандер".

Про це пише The New Indian Express.

Перемовини нібито перебувають на досить просунутому етапі. Наразі обговорення стосуються вартості закупівлі системи, яка має служити засобом стримування проти Азербайджану та його ОТРК Lora ізраїльського виробництва. Також журналісти уточнили, що йдеться про експортний варіант, що відповідає міжнародним обмеженням щодо продажу такого озброєння, тобто з дальністю до 290 км. Це відповідає можливостям "Іскандер-Э", які постачалися рф.