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Вірус Коксакі, імовірно, здатний атакувати і руйнувати ракові клітини сечового міхура

Експеримент за участю п'ятнадцяти пацієнтів продемонстрував потенційну ефективність такого підходу, але потрібні подальші дослідження для підтвердження
Штам вірусу CVA21, або Коксакі-вірусу, ймовірно, здатний атакувати і руйнувати ракові клітини сечового міхур
Вірус Коксакі, імовірно, здатний атакувати і руйнувати ракові клітини сечового міхура Фото: bbc.co.uk

До таких висновків дійшли дослідники Університету Суррея та Королівської лікарні округу Суррей (Південно-Східна Англія), повідомляє "Громадське" з посиланням на ВВС.

Як стверджують фахівці, експеримент за участю п'ятнадцяти пацієнтів продемонстрував потенційну ефективність такого підходу, але потрібні подальші дослідження для підтвердження.

У Великій Британії приблизно десяти тисячам пацієнтів у рік діагностують рак внутрішньої поверхні сечового міхура, і цей вид онкологічного захворювання є одним із десяти найпоширеніших у країні. При цьому існуючі на сьогоднішній день методи лікування, за словами фахівців, недостатньо ефективні і можуть викликати серйозні побічні ефекти.

У матеріалі ВВС зазначається, що найчастіше в пухлинних тканинах сечового міхура зазвичай не зустрічається імунних клітин для боротьби із раком. Але нове дослідження показало, що це робить ракові клітини нездатними протистояти вірусу CVA21, або Коксакі-вірусу.

При цьому вірус атакує лише клітини пухлини, не зачіпаючи інші, що в ході експериментів допомогло при лікуванні пацієнтів. У більшості з них було зафіксовано поліпшення стану, а у одного після лікування в сечовому міхурі не було виявлено слідів пухлини.

Доктор Нікола Аннелс, науковий співробітник Університету Суррея припускає, що в майбутньому практика використання вірусів для перемоги над онкологічними захворюваннями може ставати все більш поширеною, і з часом такий підхід може перетворитися на ефективнішу та безпечнішу альтернативу хіміотерапії. 

Нагадаємо, що американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.

 
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06 07 2019 17:59
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