Вітчизняні фармвиробники готові відновити виробництво вакцин в Україні за умови держзамовлення

Водночас голова АВЛУ зазначив, що власна розробка вакцин може зайняти занадто багато часу, тому реальнішим механізмом такого відновлення може стати партнерство українських фармкомпаній із провідними світовими виробниками вакцин і надання їм виробничих майданчиків

Стимулом для відновлення виробництва вакцин в Україні може стати, зокрема, державна гарантія закупівлі вакцин у вітчизняних компаній згідно з календарем щеплень на 3-5 років.

Вітчизняні фармацевтичні виробники висловили готовність відновити виробництво вакцин в Україні за умови формування державного замовлення на їх закупівлю.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова Асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ) Петро Багрій, про можливість відновлення такого виробництва йшлося на низці зустрічей із представниками провідних фармвиробників, що відбулися в Міністерстві охорони здоров'я за останній час.

"Якщо є на сьогодні з боку держави інтерес, то вітчизняні фармвиробники готові це зробити", - сказав він.

Багрій наголосив, що стимулом для відновлення виробництва вакцин в Україні може стати, зокрема, державна гарантія закупівлі вакцин у вітчизняних компаній згідно з календарем щеплень на 3-5 років. Водночас голова АВЛУ зазначив, що власна розробка вакцин може зайняти занадто багато часу, тому реальнішим механізмом такого відновлення може стати партнерство українських фармкомпаній із провідними світовими виробниками вакцин і надання їм виробничих майданчиків.

"На сьогодні тривають такі переговори, вітчизняні компанії готові розгорнути виробництво цих вакцин в Україні на своїх площах, які мають міжнародні сертифікати та новітнє обладнання. Це механізм контрактного виробництва, коли провідний світовий виробник надає технологію, а вітчизняна компанія забезпечує якісний виробничий процес", - сказав він.

Багрій вважає, що такий механізм може бути особливо актуальним на сьогодні, оскільки у світі відзначається дефіцит виробничих потужностей для виробництва вакцин. При цьому голова АВЛУ наголосив, що такий механізм також може бути реалізований для виробництва вакцини від COVID-19.

"Ми ведемо такі переговори з міжнародними компаніями на предмет готовності виробляти вакцину та продавати її в Україні, наприклад, коли у міжнародній компанії власні потужності зайняті під виробництво для інших країн і не вистачає потужностей для виробництва вакцини для України", - уточнив він, додавши, що вироблені у такий спосіб в Україні вакцини можуть бути реалізовані, зокрема, на ринках пострадянських країн.

За словами Багрія, такий механізм організації виробництва вже використовує українська фармакологічна компанія "Фармак", виробляючи інсуліни у партнерстві з компанією Eli Lilly.

"У таких проєктах дуже важлива якість, вона має визначальне значення", - сказав голова АВЛУ.

Нагадаємо, що МОЗ планує поновити виробництво вакцин в Україні