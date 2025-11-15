Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/ipressua/data/www/ipress.ua/lib/conn.php on line 93

Віцепрезидент США Венс пояснив позицію Трампа щодо путіна - iPress.ua
Віцепрезидент США Венс пояснив позицію Трампа щодо путіна

15 листопада 2025, 10:53
Венс заявив, що Трамп проводить "агресивну дипломатію", яка необхідна для досягнення миру.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, навіщо президент Дональд Трамп веде діалог із російським лідером путіним.
 
Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Fox News.
 
Він заявив, Трамп проводить "агресивну дипломатію", яка необхідна для досягнення миру.
 
"Вам не потрібно погоджуватися з рішенням путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.
 
Він також зазначив, що позиція Трампа полягає в тому, щоб зосередитися на мирі, але не дозволити ЗМІ диктувати, як йому чинити.
 
"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати, з ким ви можете розмовляти і як займатися дипломатією", - наголосив Венс.

 

