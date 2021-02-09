Війна на Донбасі: бойовики ще 14 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 1 вересня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів вчора один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, 1 вересня бойовики відкривали вогонь у районі населених пунктів:

Золоте-4 - з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів;

Авдіївка - застосовували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру;

Новозванівка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

Золоте-3 - з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

Причепилівка та Невельське - з автоматичних станкових гранатометів;

Широкине - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

Піски - з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

Новолуганське - з ручних протитанкових гранатометів.

Окрім того, у штабі зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування на Луганщині.

Унаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця оцінюють як задовільний.

У штабі зазначають, що у відповідь на дії бойовиків українські бійці гамували вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Станом на 7 ранку 2 вересня бойовики ще два рази порушили режим припинення вогню: неподалік Золотого-3 вони двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок цих обстрілів ще один український військовий дістав осколкове поранення. Його госпіталізували, наразі стан здоров'я бійця задовільний.

Про всі факти порушень із боку бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території