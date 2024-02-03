Військові аналітики пояснили чому українським силам важко вести ефективну контрбатарейну боротьбу

З кінця 2022 до початку 2023 року російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

російська артилерія масовано та деколи безперешкодно обстрілює українські населені пункти. Таким чином окупанти користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю Сил оборони вести належну контрбатарейну боротьбу.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому зазначається, що з кінця 2022 до початку 2023 року російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

За даними Frontelligence, у січні 2024 року загарбники розпочали концентрувати свою артилерію подібним чином, що свідчить про повтор нестачі українськими військами артилерійських боєприпасів.

"Головне управління розвідки повідомило, що українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом їм бракує боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню. За даними фронтової розвідки, це дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами", — йдеться у звіті.

Крім того, у Frontelligence зазначили, що, за даними Головного управління розвідки, багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометри від лінії фронту. Через це західні й українські офіційні особи нещодавно наголосили на потребі армії в артилерійських боєприпасах.

Аналітики наголосили, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки у наданні західної безпекової допомоги можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ, що спонукатиме українські війська до більшого використання боєприпасів.

"Це може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними", — підсумували в Інституті вивчення війни.