Військові бази США на Близькому Сході атакували понад 20 разів – Пентагон
За останні два тижні військові бази Сполучених Штатів Америки в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів. По них били за допомогою ракет та дронів.
Про це на брифінгу заявили два високопосадовці Пентагону, повідомляє Associated Press.
Вони розповіли, що в період з 17 по 30 жовтня американські та коаліційні сили були атаковані щонайменше 14 разів в Іраку та 9 разів у Сирії. Таким чином, всього було зафіксовано 23 атаки.
Чиновники уточнили, що багато безпілотників і ракет були перехоплені і не досягли своїх цілей.
Такі удари відбуваються на тлі зростання напруги на Близькому Сході через війну Ізраїлю з Хамас.