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ПОЛІТИКА

Військові бази США на Близькому Сході атакували понад 20 разів – Пентагон

30 жовтня 2023, 22:06
Військові бази США на Близькому Сході атакували понад 20 разів – Пентагон
Фото: afp.com
Атаки на американські військові бази на Близькому Сході стало відомо ще минулого тижня.

За останні два тижні військові бази Сполучених Штатів Америки в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів. По них били за допомогою ракет та дронів.

Про це на брифінгу заявили два високопосадовці Пентагону, повідомляє Associated Press.

Вони розповіли, що в період з 17 по 30 жовтня американські та коаліційні сили були атаковані щонайменше 14 разів в Іраку та 9 разів у Сирії. Таким чином, всього було зафіксовано 23 атаки.

Чиновники уточнили, що багато безпілотників і ракет були перехоплені і не досягли своїх цілей.

Такі удари відбуваються на тлі зростання напруги на Близькому Сході через війну Ізраїлю з Хамас.

ПентагонБлизький Східвійськова база

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