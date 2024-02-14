Військові витрати НАТО за рік досягли рекордних $2,2 трлн

Бюджети колективної оборони Китаю, росії, Індії та країн НАТО складають понад 70% усіх світових військових витрат.

Глобальні військові витрати зросли за рік на 9% і досягли максимальних $2,2 трильйона.

Про це йдеться у звіті лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). А оборонні витрати країн НАТО збільшилися до половини загальносвітових. Аналітики стверджують, що це відбулось через повномасштабне вторгнення росії в Україну і війну Ізраїля з бойовиками Хамас.

"Агресія росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО. Темпи витрат боєприпасів у війні між росією та Україною також викликали на Заході думку про те, що виробничі потужності зменшилися. Тож країни намагаються виправити недоліки, спричинені роками недостатнього інвестування", — йдеться у звіті.

Бюджети колективної оборони Китаю, росії, Індії та країн НАТО складають понад 70% усіх світових військових витрат.

Найбільші військові бюджети з країн НАТО за підсумками 2023 року мали США (+8% з 2022 року, до $905 мільярдів), Велика Британія (+3%, до $74 мільярдів), Німеччина (+21%, до $64 мільярдів), Франція (+11%, до $60 мільярдів), Італія (+6%, до $33 мільярдів) і Канада (бюджет залишився на рівні 2022 року — $24 мільярди).

Також змінилися пріоритети розподілу оборонних бюджетів. У той час як у 2014 році члени НАТО витрачали в середньому 15% свого оборонного бюджету на закупівлі та розробки, у 2023 році вони виділяють уже понад 30%.

Війна в Україні й надалі залишатиметься основною рушійною силою оборонних бюджетів у всьому світі. Ще один фактор зростання військових бюджетів країн НАТО — збройне протистояння між Ізраїлем і Хамас, державні перевороти в Нігері і Габоні, вибухи російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

За оцінками IISS, москва може витримати ще близько трьох років важких технічних втрат та поповнювати їх зброєю зі складів. Водночас, повідомляє IISS, американські військові перебувають у режимі переосмислення, адже вони засвоюють уроки війни росії проти України.