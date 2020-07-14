В'їзд для українців відкритий до 25 країн світу - глава МЗС

Міністр нагадав про ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, який був розроблений МЗС України, де можна отримати найповнішу інформацію про те, до якої країни та за якими правилами дозволений в'їзд

Раніше міністр назвав 23 країни, до яких також можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді та Сейшельські острови.

В умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в'їзд для українців відкритий уже до 25 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські Острови (згоден, дуже видалена точка, хоча й приваблива для туризму) і Ліван - менш популярний напрямок серед українських туристів, хоча країна дуже цікава і красива", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Раніше міністр назвав 23 країни, до яких також можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді та Сейшельські острови.

Міністр нагадав про ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, який був розроблений МЗС України, де можна отримати найповнішу інформацію про те, до якої країни та за якими правилами дозволений в'їзд.

Кулеба розповів про правила в'їзду до країн, які мають популярність серед українців.

"Туреччина: на кордоні потрібно пройти медогляд, у разі симптомів COVID, зробити безкоштовний ПЛР-тест, потрібен страховий поліс на COVID, його можна придбати онлайн або у туроператора, або безпосередньо в аеропорту. У Сербію в'їзд дозволений без обмежень. У Хорватію для в'їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов'язання пройти 14-денний карантин", - пояснив він.

Глава МЗС уточнив, що умовою отримання дозволу на в'їзд до Хорватії для тих, хто прямує з туристичною метою, також є наявність підтвердження резервації готелю, апартаментів.

"В'їзд до Чорногорії - теж популярний напрямок для відпочинку - дозволений, але для тих, хто в'їжджає з території Сербії, потрібна обов'язкова 14-денна обсервація в карантинному закладі. Багамські Острови: перед вильотом потрібно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських Островів і після прибуття показати результати негативного тесту, якому не більше ніж 10 днів. Туніс: потрібен результат ПЛР-тесту та карантин від 7 до 14 днів", - сказав Кулеба.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, які перспективи реалізації заклику МЗС унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, які не дозволяють в'їзд українським туристам, що не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення, Кулеба зазначив, що за останній тиждень не було випадків, коли авіакомпанії беруть на борт громадян, які не мають потім можливості в'їхати в країну прибуття.

"Ми поговорили з Міністерством інфраструктури, вони перебувають у безпосередньому діалозі з авіакомпаніями, це їхня сфера відповідальності. Але для мене позитивним індикатором є той факт, що за останній тиждень у нас не було чергових кейсів, коли компанії беруть на борт громадян, які не мають потім можливості в'їхати в країну прибуття. Тому будемо виходити з того, що авіакомпанії нас почули", - уточнив глава МЗС.

Кулеба ще раз закликав громадян, турфірми і авіакомпанії до максимально відповідальної поведінки в умовах пандемії.

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