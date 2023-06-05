Воїни легіону "Свобода росії" запропонували Прігожину обміняти полонених військових з Бєлгородщини на командира 72-ї бригади рф
Легіон "Свобода росії" пропонує Євгену Пригожину віддати взятого в полон вагнерівцями біля Бахмута підполковника армії рф, а натомість добровольці віддадуть російських військових, взятих в полон під час операції на Бєлгородщині.
Про це заявив спікер легіону "Свобода росії", доброволець із позивним "Цезар" у своєму відеозверненні.
"Цезар" зазначив, що в полоні у добровольців перебувають десятки російських військових і прикордонників.
"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, губернатора Бєлгородської області, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста. Як нам стало відомо, бійцями ПВК "вагнер" було взято в полон командира 72 бригади ЗС рф підполковника Романа Вінівітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС рф, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області. Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково", – йдеться в повідомленні.
"Цезар" вважає, що Пригожин – "саме та людина, з якою можна говорити і домовлятися".<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">