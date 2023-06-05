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Воїни легіону "Свобода росії" запропонували Прігожину обміняти полонених військових з Бєлгородщини на командира 72-ї бригади рф

05 червня 2023, 16:39
Воїни легіону
Фото: odnako.su
Добровольці хочуть обміняти десятки російських військових і прикордонників на російського підполковника, якого раніше взяли у полон вагнерівці.

Легіон "Свобода росії" пропонує Євгену Пригожину віддати взятого в полон вагнерівцями біля Бахмута підполковника армії рф, а натомість добровольці віддадуть російських військових, взятих в полон під час операції на Бєлгородщині.

Про це заявив спікер легіону "Свобода росії", доброволець із позивним "Цезар" у своєму відеозверненні.

"Цезар" зазначив, що в полоні у добровольців перебувають десятки російських військових і прикордонників.

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, губернатора Бєлгородської області, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста. Як нам стало відомо, бійцями ПВК "вагнер" було взято в полон командира 72 бригади ЗС рф підполковника Романа Вінівітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС рф, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області. Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково", – йдеться в повідомленні.

"Цезар" вважає, що Пригожин – "саме та людина, з якою можна говорити і домовлятися".

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