ВООЗ повідомляє про рекордну кількість атак на медичні установи в Україні

Медичні працівники України є справжніми героями - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Бюро ВООЗ в Україні здійснює моніторинг, верифікацію та звітування про напади на охорону здоров'я, сьогодні, 19 серпня, у Всесвітній День гуманітарної допомоги, назвала кількість підтверджених ВООЗ нападів на заклади медичної допомоги України. Ця цифра - 1940 нападів.

Про це ВООЗ повідомляє на своєму сайті.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо Всесвітній день гуманітарної допомоги, ми прагнемо нагадати світові про одну з найбільших поточних надзвичайних ситуацій в Європейському регіоні ВООЗ, яка має похмуру віху - 1940 підтверджених ВООЗ нападів на медичну допомогу. Це найвищий показник, який ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій гуманітарній надзвичайній ситуації у світі на сьогоднішній день", - зазначається у повідомленні.

Крім того, ВООЗ відзначає, що з'явилися нові закономірності у розвитку нападів на медичну інфраструктуру - вони значно посилилися з грудня 2023 року. Суттєво обмежився доступ до медичної допомоги для громад, які проживають поблизу лінії зіткнення, і це призвело до підвищення ризику захворювань і смертності для населення, яке проживає як там, так і в інших місцях.

ВООЗ також підкреслює, що, починаючи з лютого 2022 року, в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги на рік були пошкоджені або знищені в результаті обстрілів.

"У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних атак, - сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. "Зараз ми маємо більше обстрілів цивільної інфраструктури, ніж раніше. Ми втрачаємо колег - медичних працівників, медсестер, лікарів, парамедиків. Цього року також було поранено набагато більше медичних працівників, ніж раніше. За даними ВООЗ, працівники першої медичної допомоги та медичного транспорту в 3 рази частіше страждають від нападів, ніж інші медичні працівники".

Дані, які наводить ВООЗ, чітко свідчать про збільшення кількості жертв. Минулого року було задокументовано 24 смерті серед медичних працівників та пацієнтів, а за перші 7,5 місяців 2024 року від нападів на медичні заклади загинуло загалом 34 людини. Крім того, рівень поранень цього року перевищив не лише показники 2023 року, а й 2022 року, і вже становить 229 осіб. Таким чином, кожен четвертий напад на медичні заклади цього року призвів до поранень.

За даними ВООЗ, 42% усіх нападів, починаючи з 2022 року, припали на первинну медичну допомогу. У 2024 році найбільший тягар травм і смертності припав на вторинну медичну допомогу, де кожен п'ятий напад призводить до поранень. Що стосується екстреної медичної допомоги, то кожен другий напад призводить до поранення.

Щоб задовольнити постійні гуманітарні потреби, з початку повномасштабної війни ВООЗ розподілила в різних регіонах країни близько 3750 тонн товарів медичного призначення, включаючи машини швидкої допомоги, ліки та генератори.

Українська система охорони здоров'я, підкреслили в ВООЗ, продовжує доводити свою стійкість і продовжує функціонувати на підконтрольних уряду територіях. Незважаючи на безперервні обстріли, органи охорони здоров'я продовжують швидко реагувати на потреби та виклики.

"Зрештою, медичні працівники України є справжніми героями, - підсумував д-р Хабіхт. "Незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на всі виклики, вони знову і знову виявляються на висоті. У Всесвітній день гуманітарної допомоги і кожен день ми в ВООЗ віддаємо їм належне - і обіцяємо бути їхньою підтримкою зараз і завжди".