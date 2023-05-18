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Всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу – Столтенберг

18 травня 2023, 17:07
Всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу – Столтенберг
джерело ria
Водночас генсек уникнув прямої відповіді на запитання, чи може він уявити, що НАТО відмовиться від свого правила і прийме Україну до Альянсу до завершення війни.

Усі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це в інтерв'ю Spiegel заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я не можу передбачати рішення глав держав і урядів, але зрозуміло одне: всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Вони вже наголошували на цьому на саміті минулого року і підтвердили у грудні. Проте найнагальніше завдання зараз – допомогти Києву у військовому конфлікті", – сказав Столтенберг.

Водночас генсек не відповів чітко на питання, чи НАТО відмовиться від свого правила і прийме Україну до Альянсу до завершення війни.

"На столі лежать різні пропозиції. Київський договір з безпеки, розроблений групою експертів за участю України та мого попередника, пропонує зміцнити можливості України щодо власної оборони. Це має бути досягнуто за рахунок великомасштабних постачань зброї та довгострокових інвестицій в обороноздатність України", – зазначив Столтенберг. 

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