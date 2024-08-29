Вибори в трьох східнонімецьких землях, ймовірно, приведуть до влади дружні до росії партії – Politico

Це дасть владіміру путіну можливість посилити свої позиції в політиці країни.

владімір путін, швидше за все, святкуватиме зміцнення своїх позицій у Німеччині. Проросійські партії на трьох східнонімецьких землях — Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії — готуються здобути перемогу на регіональних виборах у вересні.

Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" має великі шанси посісти перше місце за результатами виборів на всіх трьох землях, а нещодавно сформований лівий Альянс Сари Вагенкнехт набирає популярність. Москва прагне відновити міцні позиції на значній території колишньої Східної Німеччини, де вона домінувала протягом десятиліть за часів холодної війни.

Про це пише Politico.

Якщо прогнози підтвердяться на виборчих дільницях, результати виборів викличуть глибоке занепокоєння в Німеччині. Перемога екстремістів продемонструє, наскільки провалилися зусилля німецького політичного керівництва, спрямовані на подолання розколу між Сходом і Заходом країни, і підірве і без того хитку тристоронню коаліцію в Берліні.

Такий результат виборів також ознаменував би особисту перемогу путіна. Загалом, згідно з останніми опитуваннями, дружні до москви партії, які охоплюють крайні праві та ліві частини політичного спектра, як очікується, отримають щонайменше 50% голосів у різних регіонах. В одній із земель, Тюрингії, ці партії, за прогнозами, наберуть до 65% голосів.

"Хоча не всі партії є настільки відверто проросійськими, як "Альтернатива для Німеччини", їх об'єднують два наративи, які просувають ультраправі: що НАТО несе відповідальність за війну в Україні й що мирне врегулювання було б можливим, якби Захід серйозно ставився до дипломатії", — пише Politico.

Німеччина, провідна країна Європи й другий західний фінансовий донор України після США, вагається в той момент, коли Європа потребує подвоєння її підтримки. Практично кожен високопоставлений європейський чиновник, дипломат і експерт з питань безпеки повторював одну й ту ж саму думку: незалежно від того, чи виграє Дональд Трамп другий термін і скоротить американську допомогу Києву, чи ні, Європа повинна робити більше. Тому що навіть демократична адміністрація продовжить надавати перевагу безпековим інтересам Вашингтона в Азії над Європою.