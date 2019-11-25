Викиди парникових газів побили рекорд десятиліття - моніторинг

"Немає ніяких ознак уповільнення, не кажучи вже про зниження, концентрації парникових газів в атмосфері, незважаючи на всі зобов'язання за Паризькою угодою про зміну клімату"

Концентрація вуглекислого газу та інших парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня у 2018 році.

Дослідники стверджують, що у 2018 році концентрація CO₂, досягла 407,8 пропромілле. Для порівняння у 2017 році цей показник становив 405,5 роком, повідомляє "Громадське". Таке зростання цього показника було вище середнього за останні 10 років і становить 147% від "доіндустріального" рівня в 1750 році.

Як пише BBC, за даними останнього десятиліття Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), збільшення CO₂, азоту та метану в повітрі у 2018 році були вищими середнього рівня. Вплив потепління на клімат довгоживучих парникових газів з 1990 року збільшився на 43%. Близько чверті всіх викидів вуглецю поглинається морями, і така ж кількість - землею і деревами.

"Немає ніяких ознак уповільнення, не кажучи вже про зниження, концентрації парникових газів в атмосфері, незважаючи на всі зобов'язання за Паризькою угодою про зміну клімату", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

"Нам потрібно перетворити зобов'язання на дію та підвищити рівень амбіцій заради майбутнього добробуту людства", - наголосив він.

Зазначається, що близько 40% метану, що викидається в повітря, надходить з природних джерел, таких як водно-болотні угіддя. На діяльність людини припадає 60%, включаючи тваринництво, вирощування рису і сміттєзвалища. Зараз метан знаходиться на рівні 259% від допромислового показника, і збільшення, яке спостерігається за минулий рік, було вище, ніж попередній річний показник та середній показник за останні 10 років.

Окис азоту, який може завдати шкоди озоновому шару, за даними ВМО, зараз перебуває на рівні 123% від показників, які існували в 1750 році. Він виділяється з природних та людських джерел, зокрема зі Світового океану та з використанням добрив у сільському господарстві.

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На наступному тижні відбудеться щорічний раунд міжнародних переговорів з питань клімату в Мадриді. Програма ООН з навколишнього середовища повідомить про розрив між діями, які роблять країни для скорочення викидів вуглецю, і тим, що необхідно зробити, щоб відповідати температурним цілям, які були узгоджені в Паризькому кліматичному пакті.