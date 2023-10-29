Винищувачі США перехопили цивільний літак біля резиденції Байдена

Вчора після обіду літак увійшов в заборонений повітряний простір поблизу будинку президента Джо Байдена у місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Про це повідомляє Politico.

"Винищувачі США у суботу піднялися на перехоплення цивільного літака на північ від резиденції президента Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер", - пише видання.

Цивільний літак увійшов у закритий повітряний простір після 14:00, зазначив керівник відділу комунікацій секретної служби США Ентоні Гуглієльмі.

"Цей інцидент не вплинув на переміщення президента. Агенти секретної служби Сполучених Штатів здійснюють розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації", - сказав Гуглієльмі.

Пізніше цивільний літак успішно приземлився на найближчому аеропорті.

Цими вихідними Байден перебуває у Вілмінгтоні. Після інциденту в суботу ввечері він відвідав місцеву церкву.

Ще одн інцидент стався в повітрі, коли військові літаки США і КНР ледь не зіткнулися над морем.