CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік
Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Державна служба статистики, зазначає "Економічна правда".
Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, в тому числі в межах України - на 21%, за межі України - на 61,7%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, в тому числі всередині України - на 68%.
Нагадаємо, що у травні 2021 року інфляція пришвидшилася до 9,5% у річному вимірі, найбільше подорожчали паливо, адміністративно регульовані послуги та оброблені продовольчі товари.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 06 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита