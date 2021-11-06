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Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік

Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%
Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%.
Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Державна служба статистики, зазначає "Економічна правда".

Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, в тому числі в межах України - на 21%, за межі України - на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, в тому числі всередині України - на 68%.

Нагадаємо, що у травні 2021 року інфляція пришвидшилася до 9,5% у річному вимірі, найбільше подорожчали паливо, адміністративно регульовані послуги та оброблені продовольчі товари.

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11 06 2021 10:31
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